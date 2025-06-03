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Форвард ЦСКА Амат М'Бай: это серия, нам предстоит одержать ещё две победы над «Зенитом»

Форвард ЦСКА Амат М'Бай: это серия, нам предстоит одержать ещё две победы над «Зенитом»
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Форвард московского ЦСКА Амат М’Бай дал комментарий после победы своей команды в матче с «Зенитом» в рамках финальной серии плей-офф сезона-2024/2025.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2015, вторник. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Юность
Минск
1:0 Крутий (Капунов, Копылов) – 39:20 (5x4)     2:0 Капунов (Подсевакин) – 51:31 (5x5)     2:1 Воробей (Кашкар, Каракулько) – 53:20 (5x5)    

«Получилась хорошая игра, команда хорошо отреагировала на то, что случилось в предыдущей встрече. В отличие от неё, мы были сфокусированы с самого начала, делали то, что планировали. Тем не менее мы не забываем, что это серия, и нам предстоит одержать ещё две победы», — приводит слова Амата М'Бая пресс-служба Единой лиги.

Напомним, ЦСКА победил «Зенит» со счётом 85:62 и теперь счёт в серии ничейный (2-2). Пятая игра состоится 6 июня в Санкт-Петербурге.

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