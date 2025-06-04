Бен Стиллер поддержал уволенного из «Никс» Тома Тибодо

Популярный голливудский актёр Бен Стиллер поддержал Тома Тибодо, уволенного из «Нью-Йорк Никс».

«Я фанат Тома Тибодо. Он вернул эту команду. Я чувствовал, что он отдал всего себя и всегда стремился к совершенствованию. Я всегда буду благодарен за то, как далеко он привёл «Никс». Они снова актуальная команда, они снова претенденты на титул. «Никс» снова стали победителями с ним. Спасибо, тренер!» — написал Бен Стиллер на своей странице в социальной сети.

Тибодо привёл «Никс» к их первому финалу Востока за последние 25 лет, а также выводил их в плей-офф четыре раза на протяжении пяти лет с 50+ победами подряд впервые с 1990-х годов.

Свою последнюю игру «Нью-Йорк Никс» провёл в ночь с 31 мая на 1 июня, где проиграл со счётом 108:125 «Индиане Пэйсерс» в рамках шестого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА и уступил в серии со счётом 2-4.