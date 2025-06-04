Эксперт назвал условия, при которых «Лейкерс» могут обменять Луку Дончича

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Bleacher Report Грант Хьюз оценил перспективы того, что разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вновь будет обменян — на этот раз «Лейкерс».

«Лука Дончич был обменян чуть менее четырёх месяцев назад, поэтому, возможно, странно называть его абсолютно «неприкосновенным» игроком. Наверное, стоит уточнить: он действительно недоступен для обмена, если только решением не руководит генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон.

Чем больше времени проходит с момента одного из самых неожиданных обменов последних лет, тем более поразительным он кажется. В лице Дончича «Лос-Анджелес Лейкерс» получил мост в эпоху после Леброна Джеймса — он станет суперзвездой и фундаментом, на котором клуб собирается строить своё будущее в ближайшее десятилетие.

Единственным поводом для изменений может стать ситуация, когда причины, по которым Харрисон решился расстаться с Дончичем — недостаточная физическая форма и проблемы в защите, — начнут всерьёз тревожить и руководство «Лейкерс», — сказано в материале Bleacher Report.