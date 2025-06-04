Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Был бы бесполезен». Чемпион НБА — о жёстких уроках игры с Макгрэди, Леброном и Уэйдом

«Был бы бесполезен». Чемпион НБА — о жёстких уроках игры с Макгрэди, Леброном и Уэйдом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги Майк Миллер рассказал о влиянии звёздных баскетболистов на свою игру.

«Когда я пришёл в лигу, я был своего рода универсальным игроком, «мастером на все руки». Но мне пришлось превратиться в снайпера — просто потому, что это было необходимо. Я огляделся вокруг, пришёл в команду вместе с такими ребятами, как Трэйси Макгрэди и Грант Хилл, и подумал: «Чёрт, то, что умею я, они делают гораздо лучше меня». Поэтому мне пришлось проявить самокритичность и понять свою роль.

Когда я оказался в «Майами», моя задача свелась к тому, чтобы бегать от одного угла площадки до другого, а Леброн кидал мне молниеносные передачи. Я начал тренироваться: пять минут бегал на дорожке, потом сразу выходил и забивал трёхочковый, возвращался — и так, пока не попаду пять подряд. Я понимал: «Я должен быть этим парнем в команде, потому что Дуэйн Уэйд, Леброн и Крис Бош нуждаются в свободном пространстве. Если они отдают мне мяч, я обязан реализовать свой шанс».

Это было совсем по-другому — ведь у тебя нет привычного ощущения игры. Когда ты в ритме, всё идёт легко, но когда просто носишься по площадке и вдруг получаешь передачу на периметре, тебе надо быть настоящим бойцом в голове, иначе ничего не получится», — рассказал Миллер в подкаста Пола Джорджа.

Сейчас читают:
Ставка на Леброна? До новых выборов президента США 3,5 года, однако кампания уже началась
Ставка на Леброна? До новых выборов президента США 3,5 года, однако кампания уже началась
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android