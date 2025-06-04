«Был бы бесполезен». Чемпион НБА — о жёстких уроках игры с Макгрэди, Леброном и Уэйдом

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги Майк Миллер рассказал о влиянии звёздных баскетболистов на свою игру.

«Когда я пришёл в лигу, я был своего рода универсальным игроком, «мастером на все руки». Но мне пришлось превратиться в снайпера — просто потому, что это было необходимо. Я огляделся вокруг, пришёл в команду вместе с такими ребятами, как Трэйси Макгрэди и Грант Хилл, и подумал: «Чёрт, то, что умею я, они делают гораздо лучше меня». Поэтому мне пришлось проявить самокритичность и понять свою роль.

Когда я оказался в «Майами», моя задача свелась к тому, чтобы бегать от одного угла площадки до другого, а Леброн кидал мне молниеносные передачи. Я начал тренироваться: пять минут бегал на дорожке, потом сразу выходил и забивал трёхочковый, возвращался — и так, пока не попаду пять подряд. Я понимал: «Я должен быть этим парнем в команде, потому что Дуэйн Уэйд, Леброн и Крис Бош нуждаются в свободном пространстве. Если они отдают мне мяч, я обязан реализовать свой шанс».

Это было совсем по-другому — ведь у тебя нет привычного ощущения игры. Когда ты в ритме, всё идёт легко, но когда просто носишься по площадке и вдруг получаешь передачу на периметре, тебе надо быть настоящим бойцом в голове, иначе ничего не получится», — рассказал Миллер в подкаста Пола Джорджа.