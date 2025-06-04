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Анастасия Косу отыграла всего три минуты в матче женской НБА. Россиянка не набрала очков

Анастасия Косу отыграла всего три минуты в матче женской НБА. Россиянка не набрала очков
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Сегодня, 4 июня, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Финикс Меркьюри». Игра завершилась со счётом 88:65 в пользу домашней команды.

WNBA Подробнее

В составе «Миннесоты» выступает 19-летняя российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу, выбранная под 15-м номером на драфте WNBA. В сегодняшнем матче Косу получила игровое время, проведя на площадке три минуты — до этого она пропускала пять встреч подряд.

За отведённое время Косу не набрала очков, промахнувшись единственный раз, однако отметилась одним подбором и одной потерей. Её показатель полезности составил «-2». Между тем «Линкс» продолжают свою победную серию: команда одержала уже восемь побед подряд, не потерпев ни одного поражения.

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