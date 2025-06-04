Деррик Роуз назвал величайшего баскетболиста в истории. Это не Майкл Джордан

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Деррик Роуз поделился своим мнением о величайшем баскетболисте всех времён. Интересно, что в своём выборе он обошёл легендарного Майкла Джордана, хотя оба игрока представляли «Чикаго Буллз».

«Мой величайший игрок всех времён — Айзея Томас, потому что он родом из Чикаго. Это единственный баскетболист ростом 190 см, который сумел обыграть Мэджика Джонсона, Майкла Джордана и Ларри Бёрда, когда все они были на пике формы. Настоящий стиль Чикаго», — цитирует Роуза Hoopshype.

Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА: