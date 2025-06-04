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Шакил О'Нил назвал современных звёзд, которые могли бы играть с легендами НБА

Шакил О'Нил назвал современных звёзд, которые могли бы играть с легендами НБА
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил высказался о сравнении современных звёздных игроков с легендами прошлого.

«Многие считают, что спортсмены поколения Z лучше. Я с этим не согласен. Но, на мой взгляд, Энтони Эдвардс вполне мог бы играть с нами. Тайриз Халибёртон — определённо мог бы, потому что он похож на Пенни Хардуэя: ему нравится вовлекать в игру партнёров.

Мне также нравится, что сейчас появилось больше разных точек зрения и обсуждения ведутся на новом уровне: есть профессионалы вроде нас, которые говорят об этом профессионально, есть непрофессионалы, есть те, кто хочет быть похожим на нас, и те, кто хочет быть похожим на них. Сейчас существует огромное количество платформ, подкастов, каналов — это отличная почва для дискуссий. Например, тема «Кто величайший из всех времён» всегда очень интересна для меня.

Главное, чтобы разговор был содержательным: понятно, что Майкл Джордан — это классика, мне не мешает обсуждать Леброна, но почему часто забывают о Коби? И нужно ли теперь включать в этот список Стефа Карри?» — заявил О'Нил в рамках подкаста The Pivot.

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