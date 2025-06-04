Бэйлесс заявил о двойных стандартах WNBA после скандального эпизода с Бриттни Грайнер

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал скандальный эпизод с баскетболисткой Бриттни Грайнер во время матча регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

«Я пересматривал это видео множество раз, и мне действительно кажется, что Бриттни Грайнер произносит «белая девчонка». Возможно, что эти слова были связаны с популярностью Кейтлин Кларк, с её значимостью и влиянием на всю лигу. Очень возможно, что Грайнер в целом имела в виду Кейтлин Кларк.

Мне интересно, нормально ли WNBA относится к тому, что одна из их игроков говорит «белая девчонка» на скамейке запасных, и это попадает в объективы телекамер? Ведь очевидно, что если бы белая спортсменка сказала на скамейке «чёрная девчонка» в раздражённом тоне, лига бы такое не одобрила», — сказал Бэйлесс в рамках собственного подкаста.