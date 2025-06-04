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Шакил О'Нил составил свой топ-10 игроков НБА всех времён

Шакил О'Нил составил свой топ-10 игроков НБА всех времён
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил составил рейтинг десяти величайших игроков в истории североамериканской лиги.

«На десятое место я бы поставил… себя. Но всё-таки себя я бы убрал и взял Джулиуса Ирвинга. На девятом месте в моём списке Тим Данкан. Под номером восемь я бы взял Хакима Оладжьювона. Под седьмым номером – Ларри Бёрда. Номер шесть – Уилт Чемберлен. Под номером пять я возьму Билла Расселла, под четвёртым Мэджика Джонсона. Король Леброн Джеймс будет третьим. Коби Брайант, покойся с миром, второй. И на первом месте в списке величайших игроков всех времён у меня Майкл Джордан», — сказал О'Нил в интервью на Netflix.

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