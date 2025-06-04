Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Партизана» стал фигурантом уголовного дела о массовой драке в Белграде — Sportal.rs

Игрок «Партизана» стал фигурантом уголовного дела о массовой драке в Белграде — Sportal.rs
Аудио-версия:
Комментарии

Сербская прокуратура назначила на 11 июня слушание по делу о драке в ночном клубе Белграда с участием игроков «Партизана». Об этом информирует Sportal.rs.

Сообщается, что разыгрывающий Карлик Джонс подозревается в причинении тяжких телесных повреждений в соответствии со статьёй 121 Уголовного кодекса Сербии. При этом атакующий защитник Стерлинг Браун, лёгкий форвард Айзек Бонга и ещё один человек будут допрошены по подозрению в участии в драке.

Три игрока «Партизана» подверглись нападению на улице:

После допроса игроков прокуроры опросят предполагаемых жертв и свидетелей, прежде чем принять решение о предъявлении обвинений.

Напомним, об инциденте сообщалось в начале мая. По версии самих игроков, их подвергли оскорблениям на расовой почве.

Материалы по теме
Это уже не спорт. Игроки и фанаты пошли убивать друг друга. Кровь, реанимация и полиция
Видео
Это уже не спорт. Игроки и фанаты пошли убивать друг друга. Кровь, реанимация и полиция
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android