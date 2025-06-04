Игрок «Партизана» стал фигурантом уголовного дела о массовой драке в Белграде — Sportal.rs

Сербская прокуратура назначила на 11 июня слушание по делу о драке в ночном клубе Белграда с участием игроков «Партизана». Об этом информирует Sportal.rs.
Сообщается, что разыгрывающий Карлик Джонс подозревается в причинении тяжких телесных повреждений в соответствии со статьёй 121 Уголовного кодекса Сербии. При этом атакующий защитник Стерлинг Браун, лёгкий форвард Айзек Бонга и ещё один человек будут допрошены по подозрению в участии в драке.
Три игрока «Партизана» подверглись нападению на улице:
После допроса игроков прокуроры опросят предполагаемых жертв и свидетелей, прежде чем принять решение о предъявлении обвинений.
Напомним, об инциденте сообщалось в начале мая. По версии самих игроков, их подвергли оскорблениям на расовой почве.