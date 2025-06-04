Лука Дончич назвал единственную вещь, которая ему не нравится в Лос-Анджелесе

Словенский разыгрывающий Лука Дончич рассказал, что ему не нравится в Лос-Анджелесе. Спортсмен стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате обмена калифорнийского клуба с «Даллас Маверикс» в феврале этого года.

«Это первый город, в котором я живу, где есть океан. И мне это очень нравится. Единственная вещь, которая меня напрягает, это пробки», — сказал Дончич на подкасте Mind the Game.

Напомним, «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф НБА клубу «Миннесота Тимбервулвз». Дончич в пяти матчах в среднем набирал 30,2 очка, совершал семь подборов и отдавал 5,8 передачи.

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