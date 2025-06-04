Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич назвал единственную вещь, которая ему не нравится в Лос-Анджелесе

Лука Дончич назвал единственную вещь, которая ему не нравится в Лос-Анджелесе
Комментарии

Словенский разыгрывающий Лука Дончич рассказал, что ему не нравится в Лос-Анджелесе. Спортсмен стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате обмена калифорнийского клуба с «Даллас Маверикс» в феврале этого года.

«Это первый город, в котором я живу, где есть океан. И мне это очень нравится. Единственная вещь, которая меня напрягает, это пробки», — сказал Дончич на подкасте Mind the Game.

Напомним, «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф НБА клубу «Миннесота Тимбервулвз». Дончич в пяти матчах в среднем набирал 30,2 очка, совершал семь подборов и отдавал 5,8 передачи.

Материалы по теме
Легендарный Джордан умеет шокировать. Каково его мнение о современных суперзвёздах?
Легендарный Джордан умеет шокировать. Каково его мнение о современных суперзвёздах?

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android