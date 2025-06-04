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Леброн и Стив Нэш ответили эксперту, заявлявшему, что их подкаст не будет популярным

Леброн и Стив Нэш ответили эксперту, заявлявшему, что их подкаст не будет популярным
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На странице Mind the Game в социальных сетях появился ответ обозревателю и инсайдеру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайану Уиндхорсту. Ранее тот сомневался, что подкаст окажется популярным среди болельщиков.

«И мы ещё не закончили», — говорится в посте Mind the Game, к которому прикреплено видео Уиндхорста.

Подкаст Mind the Game ведут лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и бывший игрок НБА Стив Нэш.

Кроме того, издание Yahoo Sports привело сообщение Джеймса со ссылкой на его страницу в социальных сетях (в настоящий момент сообщение на странице Леброна отсутствует): «Далеко не закончили! Паршиво, что им приходится слушать, как два парня, которые ничего не смыслят в баскетболе, говорят о нём! Извини, Стив».

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