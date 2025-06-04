В РЖД оценили выступление «Локомотива-Кубань» в сезоне Единой лиги

Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям, председатель правления РФСО «Локомотив» и ПБК «Локомотив-Кубань» Юрий Нагорных прокомментировал итоги сезона для краснодарского баскетбольного клуба.

«Сезон получился трудным, но, уверен, успешным. Отмечу созданную в «Локомотиве-Кубань» одну из лучших в стране клубных академий, которая активно развивается, а также грамотно подобранный состав легионеров, рядом с которыми молодёжь набирается опыта. Вместе с многолетней поддержкой РЖД всё это — главные слагаемые успеха.

С уверенностью могу сказать, что «Локомотив-Кубань» на правильном пути. У команды растёт хорошая молодая смена, крепкий резерв. Приятно, что клуб в первую очередь уделяет большое внимание своим воспитанникам. «Локо» работает и на сборную России. Его баскетболисты вызываются в национальную, молодёжную и юниорскую команды. Это большая гордость и достижение для красно-зелёных, такого широкого представительства нет ни у одного другого клуба Единой лиги!

Несмотря на сложную логистику и непростой календарь, команда на равных играла с соперниками, которые на бумаге выглядели сильнее. Убежден, что команда не отступит перед испытаниями, не перестанет верить в себя и обязательно добьётся своей цели — золотых медалей.

Хочу сказать особые слова в адрес Андрея Владимировича Ведищева, он совмещал в этом сезоне обязанности руководителя клуба и главного тренера. И клуб, и команда под его руководством продолжают уверенное развитие! Хочу пожелать «Локо» новых ярких побед, а многочисленным болельщикам в Краснодаре и других городах страны так же ярко поддерживать красно-зелёных.

Желаю команде отдохнуть, сохранить костяк и усилиться во время межсезонья. Уверен, в следующем сезоне клуб ждут громкие успехи!» — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

По итогам сезона «Локомотив-Кубань» занял четвёртое место.

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