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Гомельский ответил фанату, заявившему о предвзятости судей к «Зениту» в финале ЕЛ с ЦСКА

Гомельский ответил фанату, заявившему о предвзятости судей к «Зениту» в финале ЕЛ с ЦСКА
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Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Игра прошла вчера, 3 июня, в Москве и завершилась уверенной победой красно-синих со счётом 85:62. Счёт в серии стал 2-2. Также Гомельский ответил на вопрос о судействе в матче.

Единая лига ВТБ . Финал
03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 62
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 16, Астапкович - 13, Ухов - 11, М'Бай - 11, Джекири - 8, Аврамович - 8, Жан-Шарль - 8, Тримбл - 7, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
Зенит: Пойтресс - 13, Щербенев - 11, Воронцевич - 11, Бэйкон - 8, Швед - 5, Захаров - 5, Уайт - 5, Фрейзер - 2, Рыжов - 2, Жбанов, Хантер

«Я доволен победой ЦСКА. Она была уверенной и, что называется, по делу. За последнюю неделю мне надоело отвечать на вопросы об уровне судейства. Оно такое, какое есть. Как я понимаю, другого у нас не будет ещё долго. И напоминаю, что баскетбол – контактный вид спорта», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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