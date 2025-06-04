Гомельский ответил фанату, заявившему о предвзятости судей к «Зениту» в финале ЕЛ с ЦСКА

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Игра прошла вчера, 3 июня, в Москве и завершилась уверенной победой красно-синих со счётом 85:62. Счёт в серии стал 2-2. Также Гомельский ответил на вопрос о судействе в матче.

«Я доволен победой ЦСКА. Она была уверенной и, что называется, по делу. За последнюю неделю мне надоело отвечать на вопросы об уровне судейства. Оно такое, какое есть. Как я понимаю, другого у нас не будет ещё долго. И напоминаю, что баскетбол – контактный вид спорта», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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