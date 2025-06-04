Адвокат оценил шансы родственников Тиммы отсудить у Седоковой часть от сделок с квартирами

Адвокат Александр Бенхин дал комментарий по поводу недавних заявлений адвоката семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Маргариты Гавриловой. Напомним, родственники Тиммы пытаются взыскать с бывшей жены Яниса Анны Седоковой финансовые средства в пользу сына баскетболиста от первого брака.

«Гаврилова заявила в СМИ, что Анна Седокова не содержала Яниса Тимму в течение нескольких лет. Только говорила об этом. Но… если это было сказано Анной в суде, это одна история. А если на интервью — совсем другая, причём не имеющая никакой юридической силы. Далее, если есть официальные документы о том, что он продал квартиру в Латвии и привёз эти деньги в РФ, где их тратил и переводил Седоковой, — это одно. Подчеркну главное, если есть официальные документы. Но если Тимма в ясном уме и при твёрдой памяти подписывал документы при разводе и разделе имущества и ничего у Седоковой не попросил, то это было его решением.

И это решение надо уважать. Оспорить после смерти человека решение, которое он принял при жизни, и добровольно отдал всё Седоковой, сложно. Также юрист Тиммы упомянула о некой бумаге, подписанной в Америке. Мы её не видели и не изучали, но смею предположить, это что-то типа брачного контракта. Это также после смерти аннулировать довольно сложно. Тимма принимал решение, осознавая, что делает, подписывая те или иные документы», — приводят слова Бенхина «Аргументы и факты».

Янис ушёл из жизни в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

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