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«Войдёт в историю!» Джонсон предрёк историческое противостояние разыгрывающих в финале НБА

«Войдёт в историю!» Джонсон предрёк историческое противостояние разыгрывающих в финале НБА
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Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался в преддверии финальной серии плей-офф НБА 2025 года.

«С одной стороны у нас обладатель титула MVP НБА Шей Гилджес-Александр, который, на мой взгляд, был самым ценным игроком во всех матчах плей-офф Западной конференции.

С другой стороны — Тайриз Халибёртон, которого я считаю MVP Восточной конференции на протяжении всего плей-офф. Нас ждёт противостояние разыгрывающих, которое войдёт в историю!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети X.

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