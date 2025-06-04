Стивен Эй Смит назвал поведение Леона Роуза оскорбительным после увольнения Тибодо

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на увольнение Тома Тибодо с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс». В частности, Смит обратился к президенту «Нью-Йорка» Леону Роузу.

«Честно говоря, мне кажется, что всем нам как жителям Нью-Йорка заявление Леона Роуза должно показаться оскорбительным. Выйди уже к камерам и микрофонам, ответь на вопросы.

Перестань прятаться — ведь именно так он сейчас себя ведёт. Я не осуждаю его как человека, но как президент «Нью-Йорк Никс» он обязан открыто общаться с прессой и объяснять, какие решения принимает и почему», — заявил Смит в рамках передачи NBA Today.