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Шэмс Чарания раскрыл детали поиска замены Тома Тибодо в «Нью-Йорке»

Шэмс Чарания раскрыл детали поиска замены Тома Тибодо в «Нью-Йорке»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу увольнения Тома Тибодо с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс».

«По моим сведениям, Леон Роуз возьмёт паузу на несколько дней, после чего приступит к поискам нового главного тренера. Тома Тибодо в организации уважают и ценят, и если руководство решится расстаться с настолько успешным специалистом, значит, у них уже есть на примете кандидаты или даже конкретная цель.

Пока мне неизвестно, о ком идёт речь, но ясность по этому вопросу должна появиться к концу недели. Клуб будет искать тренера, способного проявлять большую гибкость и эффективно использовать весь состав. В течение сезона Микал Бриджес открыто высказывал претензии, которые ранее звучали и от других бывших игроков Тибодо, касающиеся распределения игрового времени между стартовой пятёркой и скамейкой.

Руководство будет стремиться найти специалиста, который умеет адаптироваться и работать с полным ростером», — заявил Чарания в эфире программы SportsCenter.

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