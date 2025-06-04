Тайриз Халибёртон отверг идею смены поколений перед финалом плей-офф НБА — 2025

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился впечатлениями от предстоящей финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Оклахома-Сити Тандер».

«После шестой игры я не мог уснуть. Радость переполняла, но мысли о предстоящих испытаниях не покидали. В молодости мне не нравился Рик Карлайл из-за его чемпионского «Далласа» 2011 года, а теперь я постоянно задаю ему вопросы о том невероятном плей-офф. Пройти похожий путь самому — это по-настоящему захватывающе и увлекательно.

Перед финалом ни один эксперт или аналитик не поставит на нас, и это вполне ожидаемо. Но, пока команда и сотрудники клуба верят друг в друга, для нас возможно всё. В течение сезона каждое поражение воспринималось болезненно, особенно из-за неудачного старта. Теперь наступило время плей-офф, где одно поражение допустимо, но второго уже нельзя допускать.

Я не считаю, что этот финал станет символом смены поколений. Здесь просто встретились две молодые команды, которые заслужили право сыграть в самой важной серии сезона. Обе демонстрируют красивый баскетбол, активно двигают мяч и играют с большим энтузиазмом. Легко зациклиться на необходимости одержать четыре победы, но я стараюсь наслаждаться каждым моментом — тренировками, общением с прессой, всей атмосферой вокруг. Я ценю возможность находиться здесь и видеть всё своими глазами.

Мы с Паскалем Сиакамом много обсуждаем ключевые моменты, стараемся выделить главное. Атмосфера, эмоции и энергия арены — всё это будет невероятно. Мы уже неоднократно добивались успеха на выезде в этом плей-офф, но сейчас нас ждёт самое серьёзное испытание. В начале сезона никто не представлял нас в финале, но мы верили в себя. Если хочешь стать чемпионом — нужно обыгрывать лучших, а наш соперник был сильнейшим на протяжении всего года», — сказал Халибёртон в беседе с пресс-службой «Индианы».