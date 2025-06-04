Известный адвокат отказался вести дело порноактрисы против Зайона Уильямсона

Порноактриса Морайя Миллс решила подать иск против тяжёлого форварда и лидера «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона на фоне обвинений в изнасиловании, выдвинутых против баскетболиста другой женщиной, имя которой не раскрывается. Примечательно, что известный адвокат Тони Бузби отказался представлять интересы Миллс после её обращения к нему.

«Наш сотрудник связался с ней и провёл необходимую оценку ситуации. По итогам рассмотрения мы приняли решение не брать это дело в работу. Мы не можем разглашать детали или давать оценку обоснованности её заявлений. К нам ежедневно обращаются люди со всей страны, но, к сожалению, мы не в силах помочь каждому.

Некоторые дела решаются быстро и незаметно, другие затягиваются и становятся предметом судебных разбирательств, порой приводя к многомиллионным вердиктам — как это произошло у нас несколько недель назад. Лишь немногие дела попадают в поле зрения широкой общественности», — приводит слова адвоката TMZ Sports.