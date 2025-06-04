«Не знаю, что сказал Паскуаль в перерыве». Кириленко — о четвёртом матче ЦСКА и «Зенита»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий относительно четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Игра состоялась вчера, 3 июня, в Москве и завершилась уверенной победой армейцев со счётом 85:62 (22:14, 26:11, 22:11, 15:26). Счёт в серии стал 2-2.

«Только (трёхочковые) броски и держали «Зенит» в игре на самом деле в первой половине матча. Видно было, что много не получается, что очень эмоционально реагируют. Не знаю, что сказал Хавьер Паскуаль в перерыве, они поменялись, стали более собранными, перестали сильно апеллировать к судьям — и сразу же другой результат», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Серия будет продолжаться до четырёх побед.

Главные новости дня: