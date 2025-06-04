Бывший главный тренер «Астаны» Глеб Плотников возглавил «Химки»

33-летний специалист Глеб Плотников стал главным тренером «Химок». Об этом информирует пресс-служба подмосковного клуба.

«Начинается новая глава в истории БК «Химки» и карьеры Глеба Плотникова. Добро пожаловать домой, Глеб Геннадьевич», — говорится в сообщении подмосковной команды.

Напомним, Глеб — воспитанник «Химок» и представлял эту команду и как игрок, и как тренер. Нынешний сезон Единой лиги ВТБ Плотников провёл в качестве главного тренера казахстанского клуба «Астана». Этот пост он занял после ухода из ухода Фотиса Такианоса в конце октября 2024 года.

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