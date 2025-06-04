Рик Карлайл ответил, как «Индиана» готовится к финалу против «Оклахомы»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высказался в преддверии финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Оклахома-Сити Тандер».

«Это главная арена мира спорта. Оба соперника молоды, но уже демонстрируют образцовый, чистый баскетбол в своём стиле. Глубина защиты «Оклахомы» впечатляет: команда показала настоящий мастер-класс по развитию игроков и их интеграции в защитные схемы. Их оборона непоколебима, а арсенал комбинаций богат — от двойной опеки до зоны и множества других вариантов.

Тайриз Халибёртон по максимуму использовал возможности нынешнего сезона и своего времени в «Индиане». Он был готов начать с чистого листа и с первого дня отдавал себя команде без остатка. Тайриз понимает хрупкость успеха, у него есть своя чёткая позиция и взгляд на происходящее. Его невозможно сбить с толку: он полностью сосредоточен на работе и всегда движется к цели.

Весь сезон мы учились преодолевать трудности и находить путь вперёд в самых разных обстоятельствах. Сейчас нам предстоит по-настоящему оценить всё, что происходит, и задуматься о будущем», — сказал Карлайл в беседе с пресс-службой «Индианы».