Владислав Радимов оценил фан-зону БК «Зенит» в Санкт-Петербурге во время финала ЕЛ с ЦСКА

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от просмотра выездного матча баскетбольного клуба «Зенит» в фан зоне, расположенной в Санкт-Петербурге.

Вчера, 3 июня, «Зенит» в Москве встречался с ЦСКА в четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ и проиграл со счётом 62:85. Счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, став равным — 2-2.

«По моему, очень круто.

Если бы не ветер, вообще было бы замечательно. То, что много народу собралось, — замечательно для города. Такое единение. Мне очень нравится», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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