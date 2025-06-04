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Владислав Радимов оценил фан-зону БК «Зенит» в Санкт-Петербурге во время финала ЕЛ с ЦСКА

Владислав Радимов оценил фан-зону БК «Зенит» в Санкт-Петербурге во время финала ЕЛ с ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от просмотра выездного матча баскетбольного клуба «Зенит» в фан зоне, расположенной в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . Финал
03 июня 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
85 : 62
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 16, Астапкович - 13, Ухов - 11, М'Бай - 11, Джекири - 8, Аврамович - 8, Жан-Шарль - 8, Тримбл - 7, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
Зенит: Пойтресс - 13, Щербенев - 11, Воронцевич - 11, Бэйкон - 8, Швед - 5, Захаров - 5, Уайт - 5, Фрейзер - 2, Рыжов - 2, Жбанов, Хантер

Вчера, 3 июня, «Зенит» в Москве встречался с ЦСКА в четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ и проиграл со счётом 62:85. Счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, став равным — 2-2.
«По моему, очень круто.

Если бы не ветер, вообще было бы замечательно. То, что много народу собралось, — замечательно для города. Такое единение. Мне очень нравится», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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