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Шакил О'Нил ответил, сколько бы набирал в среднем очков, играй он в НБА сегодня

Шакил О'Нил ответил, сколько бы набирал в среднем очков, играй он в НБА сегодня
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил предположил, сколько очков набирал бы, если бы играл сегодня.

«На днях кто-то спросил меня, сколько бы я набирал в среднем очков в нынешнее время. Так вот, я бы набирал в среднем 50», — сказал Шакил в The Pivot Podcast.

О'Нил выступал в НБА с 1992 по 2011 год. За время карьеры Шакил играл за такие команды, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА.

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