Гомельский ответил фанату об «ужасной» игре Аврамовича в финале ЕЛ ЦСКА — «Зенит»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил болельщику по поводу выступления разыгрывающего ЦСКА Алексы Аврамовича в финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Владимир Александрович, вы видели ужасную игру Аврамовича? Как по-вашему, он приехал просто за деньгами?» — поинтересовались у Гомельского.

«Видел. Но согласиться с вашим выводом не могу. Аврамович старается в защите, пытается ускорить переход от защиты к нападению, но его ошибки сводят эти старания на нет», — ответил Владимир.

Напомним, после четырёх матчей финальной серии счёт равный – 2-2. Следующая игра между «Зенитом» и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 6 июня. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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