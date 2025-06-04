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Уилкинс оценил место Дончича в списке лучших игроков НБА в данный момент

Уилкинс оценил место Дончича в списке лучших игроков НБА в данный момент
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Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс поделился мнением об обмене разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся в феврале этого года.

«Мои мысли об обмене Луки Дончича, когда это произошло? Как и все, я был шокирован. Луке 25 лет, и он входит в топ-5 или топ-6 игроков лиги. И вы обмениваете такого игрока? Это трудно переварить. Все были шокированы, и, возможно, в этой сделке было что-то, чего мы не знаем. И всё же в какой бы команде он ни играл, у неё всегда будет шанс», — приводит слова Уилкинса Esports Insider.

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