Уилкинс оценил место Дончича в списке лучших игроков НБА в данный момент

Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс поделился мнением об обмене разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся в феврале этого года.

«Мои мысли об обмене Луки Дончича, когда это произошло? Как и все, я был шокирован. Луке 25 лет, и он входит в топ-5 или топ-6 игроков лиги. И вы обмениваете такого игрока? Это трудно переварить. Все были шокированы, и, возможно, в этой сделке было что-то, чего мы не знаем. И всё же в какой бы команде он ни играл, у неё всегда будет шанс», — приводит слова Уилкинса Esports Insider.

Лука Дончич поработал кассиром в Далласе: