«Безумие». Подросток рассказал о встрече с Виктором Вембаньямой на улице

Подросток Миллер Борушко рассказал, как встретил на улице звёздного игрока «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму. Борушко в тот моменту был на баскетбольной площадке и бросал мяч. Вембаньяма предложил присоединиться, после чего оба посоревновались в бросках.

«Виктор просто подошёл и спросил, как меня зовут. Я сказал: «Я Миллер». И он такой: «Я Виктор». Я пытался сохранять хладнокровие. [Во время игры] он мог бы с лёгкостью победить, но не делал этого. Он просто хотел повеселиться. Кажется, я на самом деле ещё полностью не осознал, насколько это безумно. Мне действительно повезло», — приводит слова Борушко KSAT.

Виктор Вембаньяма сыграл в футбол в Коста-Рике: