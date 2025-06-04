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Дёмин: встречался с представителями «Сан-Антонио». В связке с Вембаньямой я был бы неплох

Дёмин: встречался с представителями «Сан-Антонио». В связке с Вембаньямой я был бы неплох
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, что провёл встречу с представителями клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс».

«У меня была встреча с представителями «Сан-Антонио». Они заинтересованы во мне, но не как в разыгрывающем. Они видят мою роль в команде больше без мяча, в углах, где я буду больше играть не как защитник, а как вторая, третья позиция, шутер. Однако это не самая моя сильная сторона, поэтому смысла такого большого нет, как мне кажется. Но, конечно, в связке с Вембаньямой я был бы неплох и мог бы приносить пользу», — приводит слова Дёмина Mash.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Егор выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Это был дебютный сезон россиянина в NCAA. По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года, который пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.

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