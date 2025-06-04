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«Вот их план». Член Зала славы ответил, зачем «Лейкерс» обменяли Луку Дончича

«Вот их план». Член Зала славы ответил, зачем «Лейкерс» обменяли Луку Дончича
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Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас можно называть командой Луки Дончича. Словенский разыгрывающий присоединился к калифорнийскому клубу в результате обмена из «Даллас Маверикс» в феврале этого года.

«Чувствую ли я, что теперь это команда Луки? Это определённо команда Луки. Есть 25-летний парень и парень, которому 40 лет. Нужно быть готовым к тому, чтобы передать ему это звание. Я не думаю, что это хоть как-то обсуждается. Полагаю, в этом и заключается их план», — приводит слова Уилкинса Esports Insider.

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