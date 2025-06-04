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Названы два кандидата на замену Тибодо в «Нью-Йорке»

Названы два кандидата на замену Тибодо в «Нью-Йорке»
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Стали известны два кандидата, которые могут возглавить команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает издание The Stein Line.

По информации источника, предполагаемыми кандидатами на освободившуюся должность главного тренера являются Джонни Брайант и Джей Райт.

Брайант ранее работал в «Никс» в роли ассистента главного тренера, а с 2024 года он работает в тренерском штабе «Кливленд Кавальерс». Что касается Райта, то он руководил командой университета Вилланова с 2001 по 2022 год, однако ранее говорил о нежелании работать в НБА.

Напомним, ранее с поста главного тренера команды был уволен Том Тибодо. Тибодо привёл «Никс» к их первому финалу Востока за последние 25 лет, а также выводил их в плей-офф четыре раза на протяжении пяти лет с 50+ победами подряд впервые с 1990-х годов.

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