«Чемпионат продолжится». Димитрис Яннакопулос встретился с министром спорта Греции

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос встретился с заместителем министра спорта Греции Яннисом Врутсисом, и с оптимизмом заявил о том, что финал чемпионата Греции продолжится.

«На встрече царила позитивная атмосфера. Финальная серия продолжится. Мы провели очень хорошую встречу, всё прошло хорошо. Я считаю, что министр предложил очень справедливое решение для продолжения чемпионата, и я думаю, что титул должен решаться на площадке. Я хочу поблагодарить его за его очень позитивный настрой», — приводит слова Яннакопулоса Basket News.

Стоит отметить, что совладельцы «Олимпиакоса» братья Ангелопулос в течение сегодняшнего дня также должны встретиться с Врутсисом. Тем временем третий матч серии между этими командами, который должен был состояться сегодня, 4 июня — отложен в связи с инцидентами между клубами во время и после первого и второго матча.