Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуайт Ховард дал совет Яннису Адетокунбо

Дуайт Ховард дал совет Яннису Адетокунбо
Комментарии

Чемпион НБА и бывший игрок лиги Дуайт Ховард дал совет лидеру «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо не менять команду.

«Одним из самых безумных поступков, которые я совершал, был мой уход из «Орландо». Я не понимал, что у меня есть, пока не лишился этого. Ты считаешь, что ты можешь уйти в другую команду и добиться успеха, но всё работает иначе. Будучи в «Орландо», я не осознавал, что я чертовски молод. Я в 22 года был в финале, стал одним из лучших игроков, MVP.

Я бы сейчас сказал Яннису: «Чувак, ты и есть «Милуоки». Куда ты собрался? После этого ничего уже не будет». Сейчас лучший вариант для Адетокунбо — сидеть на месте», — сказал Ховард в эфире Club 520 Podcast.

Материалы по теме
А если Яннис — в «Голден Стэйт»? Почему бы не удивить всех! Вопрос только в тонкостях
А если Яннис — в «Голден Стэйт»? Почему бы не удивить всех! Вопрос только в тонкостях
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android