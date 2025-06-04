Дуайт Ховард дал совет Яннису Адетокунбо

Чемпион НБА и бывший игрок лиги Дуайт Ховард дал совет лидеру «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо не менять команду.

«Одним из самых безумных поступков, которые я совершал, был мой уход из «Орландо». Я не понимал, что у меня есть, пока не лишился этого. Ты считаешь, что ты можешь уйти в другую команду и добиться успеха, но всё работает иначе. Будучи в «Орландо», я не осознавал, что я чертовски молод. Я в 22 года был в финале, стал одним из лучших игроков, MVP.

Я бы сейчас сказал Яннису: «Чувак, ты и есть «Милуоки». Куда ты собрался? После этого ничего уже не будет». Сейчас лучший вариант для Адетокунбо — сидеть на месте», — сказал Ховард в эфире Club 520 Podcast.