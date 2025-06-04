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Мария Клюндикова станет одноклубницей Анастасии Косу в WNBA — источник

Мария Клюндикова станет одноклубницей Анастасии Косу в WNBA — источник
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Российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) подпишет контракт с «Миннесотой Линкс», сообщает «Взял Мяч».

Как информирует источник, в ближайшее время состоится официальное объявление о переходе россиянки. Напомним, в составе «Миннесоты Линкс» уже играет российская баскетболистка — клуб на драфте 2025 года выбрал Анастасию Олаири Косу.

Напомним, ранее Клюндикова была отчислена из состава «Лос-Анджелес Спаркс».

В этом году баскетболистка в составе УГМК стала чемпионкой России. При этом Мария так и не провела ни одной игры за «Спаркс» в рамках текущей предсезонной подготовки WNBA.

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