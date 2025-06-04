«Финикс» определился с кандидатурой главного тренера — Чарания

Ассистент главного тренера «Кливленд Кавальерс» Джордан Отт стал новым главным тренером «Финикс Санз». Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В апреле стало известно об увольнении с поста главного тренера «Финикса» 55-летнего американского специалиста Майка Буденхольцера.

Это третье межсезонье подряд, когда коллектив из Финикса меняет главного тренера. По итогам сезона-2024/2025 «Санз» являются одной из трёх худших команд североамериканской лиги по показателю защиты.

Напомним, в сезоне-2024/2025 «Финикс» не сумел пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Финикс Санз», скорее всего, расстанется с Кевином Дюрантом в ближайшем будущем.