«Нью-Орлеан Пеликанс» планирует надолго сохранить Зайона Уильямсона

Исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Нью-Орлеан Пеликанс» Джо Дюмарс заявил о том, что команда планирует сохранить основного форварда Зайона Уильямсона.

«У нас состоялся очень продуктивный разговор с Зайоном. Мы вместе пообедали, затем и поужинали, смотрели вместе игры плей-офф. У меня было несколько очень честных разговоров с ним. Несколько очень прямых и честных разговоров. Мы и дальше планируем двигаться вместе с Зайоном. Он останется центральной фигурой в этой команде», – приводит слова Дюмарса пресс-служба «Нью-Орлеан Пеликанс».

Напомним, недавно Зайон подал ответный иск на девушку, которая обвиняла его в изнасиловании.