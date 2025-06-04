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Шей Гилджес-Александер рассказал, как психологически настраивается на предстоящие игры

Шей Гилджес-Александер рассказал, как психологически настраивается на предстоящие игры
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Известный канадский разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер рассказал, как психологически настраивается на предстоящие матчи.

«Честно говоря, я полностью отключаюсь. Я выключаю телевизор, чтобы не было баскетбола. Я не смотрю баскетбол. Я провожу время с семьёй, друзьями и стараюсь полностью отстраниться от баскетбола. Когда приходит время снова включиться, я горю желанием снова включиться, потому что скучал по баскетболу. Я стараюсь найти баланс», – приводит слова Гилджес-Александера портал Clutch Points в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в серии за чемпионство в НБА сыграют «Оклахома» и «Индиана Пэйсерс». Первый матч намечен на 6 июня. Начало встречи намечено на 3:30 мск.

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