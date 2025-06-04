Шей Гилджес-Александер рассказал о своих отношениях с генменеджером «Оклахомы»

Известный канадский разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер высказался о своих отношениях с генеральным менеджером клуба Сэмом Прести.

«Сэм был честен со мной с самого первого дня. Такое увидишь нечасто. Он был честен, и я старался отвечать ему тем же. Мы просто двое, которые полностью доверяют друг другу и имеют общую цель», — приводит слова Шея Гилджес-Александера журналист Брэндон Рахбар в социальных сетях.

Напомним, в серии за чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации сыграют «Оклахома» и «Индиана Пэйсерс». Первый матч намечен на 6 июня. Начало встречи намечено на 3:30 мск.