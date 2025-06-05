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Дрэймонд Грин назвал сильные стороны «Оклахомы» в финале с «Индианой»

Дрэймонд Грин назвал сильные стороны «Оклахомы» в финале с «Индианой»
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Четырёхкратный чемпион НБА игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу предстоящего первого матча серии финала НБА сезона-2024/2025 между «Оклахомой» и «Индианой».

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Оклахомы», без сомнений, самая лучшая защита. У них невероятно организована команда в защите, и у них есть несколько высококлассных игроков на этой позиции.

Тайриз Халибёртон может встретиться с Лу Дортом, он может встретиться с Алексом Карузо, он может встретиться с Кейсоном Уоллесом, он может встретиться с Джейленом Уильямсом. В их составе слишком много игроков, способных встретиться с любым парнем», – сказал Грин в своём подкасте The Draymond Green Show with Baron Davis.

Напомним, «Индиана» и «Оклахома» сыграют в ночь с 5 на 6 июня.

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