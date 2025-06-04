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«Финикс» начал работать над обменом Дюранта

«Финикс» начал работать над обменом Дюранта
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» начинает поиски новой команды для своего лидера и лёгкого форварда Кевина Дюранта. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Как информирует источник, клуб будет работать с Кевином Дюрантом и его деловым партнёром Ричем Клейманом над поиском новой команды для баскетболиста. Ожидается, что около шести команд лиги будут заинтересованы в приобретении Дюранта ещё до драфта НБА.

Ранее новым главным тренером команды стал Джордан Отт.

Напомним, в сезоне-2024/2025 «Финикс» не сумел пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в регулярном чемпионате.

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