Харден не станет продлевать контракт с «Клипперс» — HoopsHyp

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов. Об этом сообщает издание HoopsHype.

Как информирует источник, Харден склоняется к тому, чтобы отклонить опцию игрока и не продлевать контракт на следующий сезон за $ 36,3 млн.

Напомним, по итогам нынешнего сезона «Лос-Анджелес Клипперс» проиграли «Денвер Наггетс» в 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Харден по итогам сезона был выбран в состав участников Матча всех звёзд, а также в третью символическую пятёрку лиги.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Харден в среднем набирал 22,8 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 8,7 передачи.