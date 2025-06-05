В НБА высказались о финальной серии плей-офф между «Оклахомой» и «Индианой»

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о предстоящем финале плей-офф между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс», отвечая на вопрос о том, что в серии участвуют команды с небольшими рынками.

«Если бы мы выходили в финал Супербоула , и играли бы «Пэкерс» против «Стилерз», все бы радовались этому. Никто бы не говорил о том, что Питтсбург — это маленький рынок», — заявил Сильвер в эфире программы Breakfast Ball.

Первый матч серии между командами состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало встречи — 3:30 мск. Отметим, что «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию запланированного матча.