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В НБА высказались о финальной серии плей-офф между «Оклахомой» и «Индианой»

В НБА высказались о финальной серии плей-офф между «Оклахомой» и «Индианой»
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о предстоящем финале плей-офф между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс», отвечая на вопрос о том, что в серии участвуют команды с небольшими рынками.

«Если бы мы выходили в финал Супербоула, и играли бы «Пэкерс» против «Стилерз», все бы радовались этому. Никто бы не говорил о том, что Питтсбург — это маленький рынок», — заявил Сильвер в эфире программы Breakfast Ball.

Первый матч серии между командами состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало встречи — 3:30 мск. Отметим, что «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию запланированного матча.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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