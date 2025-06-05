«Решать не нам». Гилджес-Александер намекнул на субъективность статуса суперзвезды в НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер ответил на вопрос про суперзвёзд в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в преддверии финальной серии плей-офф с «Индианой Пэйсерс».

— Как бы вы описали, что такое настоящая суперзвезда, и где бы вы разместили в этом определении себя и Тайриза Халибёртона?

— На мой взгляд, это вопрос, похожий на обсуждение «лица лиги». Решать здесь всё равно не нам, а всему баскетбольному миру, — заявил Гилджес-Александер в эфире программы NBA Today.

Первый матч серии между командами состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало встречи — 3:30 мск. Отметим, что «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию запланированного матча.