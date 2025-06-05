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«Решать не нам». Гилджес-Александер намекнул на субъективность статуса суперзвезды в НБА

«Решать не нам». Гилджес-Александер намекнул на субъективность статуса суперзвезды в НБА
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер ответил на вопрос про суперзвёзд в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в преддверии финальной серии плей-офф с «Индианой Пэйсерс».

— Как бы вы описали, что такое настоящая суперзвезда, и где бы вы разместили в этом определении себя и Тайриза Халибёртона?
— На мой взгляд, это вопрос, похожий на обсуждение «лица лиги». Решать здесь всё равно не нам, а всему баскетбольному миру, — заявил Гилджес-Александер в эфире программы NBA Today.

Первый матч серии между командами состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало встречи — 3:30 мск. Отметим, что «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию запланированного матча.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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