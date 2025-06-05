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«Ужасная репутация». Эксперт осудил увольнение Тибодо и раскритиковал владельца «Никс»

«Ужасная репутация». Эксперт осудил увольнение Тибодо и раскритиковал владельца «Никс»
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Североамериканский журналист и телевизионный эксперт Крис Руссо осудил решение об увольнении Тома Тибодо с должности главного тренера «Нью-Йорк Никс», одновременно обратившись с критикой к владельцу клуба Джеймсу Долану.

«Он плохой владелец, и таким был уже много лет — у него ужасная репутация. Речь о Джеймсе Долане. На мой взгляд, во всём этом явно прослеживается его влияние. Только задумайтесь: за время, что Долан владеет командой, у «Никс» было 12 главных тренеров.

До Тибодо команда выиграла всего одну серию плей-офф. Одну! С Тибодо — пять. И вот так они благодарят Тибодо — просто выставляют его за дверь?» — заявил Руссо в рамках шоу First Take.

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