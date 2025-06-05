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Дрэймонд Грин раскритиковал финансовую мотивацию в плей-офф НБА

Дрэймонд Грин раскритиковал финансовую мотивацию в плей-офф НБА
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что выход в финальную серию плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приносит лишь незначительную финансовую разницу.

«Выход в финал НБА практически ничего не даёт, кроме чуть большей премии — всего на десяток тысяч долларов больше, чем за победу в финале конференции.

Конечно, попасть в финал — это достижение, но если ты там не побеждаешь, то ощущение, будто стало только хуже. Порой кажется, что уж лучше было бы вылететь ещё в первом раунде», — заявил Грин в рамках собственного подкаста.

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