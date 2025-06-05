«Фейк, созданный ИИ». Карлайл отреагировал на увольнение Тибодо с поста тренера «Никс»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высказался по поводу увольнения Тома Тибодо с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс». В частности, Карлайл уверен, что Тибодо быстро найдёт новое место работы.

«Когда я впервые это увидел, мне показалось, что это какой-то фейк, созданный ИИ… Я знаю, как игроки к нему относятся… Думаю, у него не возникнет проблем с поиском новой работы», — заявил Карлайл во время пресс-конференции.

Отметим, что при Тибодо «Нью-Йорк» впервые за 25 лет достиг финала Восточной конференции, а также четырежды за пять лет пробивался в плей-офф, одержав подряд 50+ побед, — подобного успеха у команды не было с 1990-х годов.