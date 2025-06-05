«Позвольте немного покритиковать». Эксперт объяснил низкий интерес к финалу плей-офф НБА

Североамериканский журналист и эксперт Джейсон Макинтайр поделился впечатлениями от предстоящего финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс».

«Честно говоря, меня не особо вдохновляет этот финал НБА. Мне нравятся финалы с настоящими суперзвёздами, а сейчас их там особо нет. Позвольте немного покритиковать Адама Сильвера — именно из-за тебя мы получили такой финал», — заявил Макинтайр в рамках подкаста The Herd.

Первый матч серии между командами состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало встречи — 3:30 мск. Отметим, что «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию запланированного матча.