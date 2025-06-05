Беверли объяснил, в каком случае «Индиана» может выиграть финал НБА — 2025

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Патрик Беверли рассказал, при каких обстоятельствах «Индиана Пэйсерс» может выиграть финальную серию плей-офф НБА 2025 года у «Оклахома-Сити Тандер».

«В плей-офф нет другой такой команды, как «Индиана Пэйсерс». Если «Индиане» удастся зацепить хотя бы одну игру, у них появится шанс побороться за чемпионство НБА», — заявил Беверли в рамках собственного подкаста.

Первый матч серии между командами состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало встречи — 3:30 мск. Отметим, что «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию запланированного матча.