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Стал известен новый формат Матча всех звёзд НБА в 2026 году

Стал известен новый формат Матча всех звёзд НБА в 2026 году
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер официально объявил о реформе формата Матча всех звёзд НБА: начиная с 2026 года игра будет проводиться в новом формате «Сборная мира против Сборной США».

«В следующем году, благодаря новым медиасделкам, Матч всех звёзд вновь будет транслироваться на NBC — на том самом канале, где мы смотрели его в детстве. Причём в следующем сезоне он как раз совпадёт с проведением зимних Олимпийских игр. Матч выйдет в эфир на NBC, и в тот же день перед ним покажут олимпийские соревнования, а сразу после — ещё больше олимпийских событий. Что может быть лучшим моментом, чтобы представить формат «США против остального мира»?

Я пока не уверен, каким именно будет формат, внимательно изучал опыт НХЛ, у которых это получилось очень удачно. Конечно, мы могли бы придумать что-то своё, но если мы хотим честно формировать состав участников, то деление на две группы — одну из 30%, другую из 70% — может быть не совсем справедливым для игроков. Этот вопрос мы сейчас и рассматриваем», — заявил Сильвер в эфире программы Breakfast Ball.

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