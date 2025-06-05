«Хапоэль» намерен предложить Уэстбруку уникальный по меркам Европы контракт — источник

Руководство баскетбольного клуба «Хапоэль» из Тель-Авива рассмотрит возможность предложения контракта разыгрывающему «Денвер Наггетс» Расселлу Уэстбруку. Об этом сообщает журналист Неманья Жорич на своей страничке в социальной сети X.

«Хапоэль» Тель-Авив уже вышел на связь с бывшим участником Матча всех звёзд НБА Расселом Уэстбруком. По моей информации, действующие чемпионы Еврокубка планируют предложить ему контракт с зарплатой, которой ещё не было в истории европейского баскетбола», — написал Жорич.

Уэстбрук — девятикратный участник Матча всех звёзд НБА и самый ценный игрок (MVP) сезона-2016/2017. Расселл также является рекордсменом лиги по количеству трипл-даблов. В контракте защитника с «Денвером» предусмотрена опция продления на сезон-2025/2026.